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Московские автовокзалы один раз в месяц будет проверять «тайный пассажир»
Московские автовокзалы один раз в месяц будет проверять «тайный пассажир»
Новости

Московские автовокзалы один раз в месяц будет проверять «тайный пассажир»

Раз в месяц все автовокзалы Москвы будет проверять «тайный пассажир» и оценивать работу персонала.

«Тайный пассажир» будет смотреть, насколько сотрудники автовокзалов доброжелательны, профессиональны и готовы помочь пассажиру. Также он будет проверять чистоту помещений.

После каждой проверки «тайный пассажир» будет составлять отчет и отправлять его в службу столичного департамента транспорта для дальнейшей корректировки работы персонала.

Источник: АГН

Фотографии: Агентство «Москва»

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