Московские автовокзалы один раз в месяц будет проверять «тайный пассажир»

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Раз в месяц все автовокзалы Москвы будет проверять «тайный пассажир» и оценивать работу персонала.
«Тайный пассажир» будет смотреть, насколько сотрудники автовокзалов доброжелательны, профессиональны и готовы помочь пассажиру. Также он будет проверять чистоту помещений.
После каждой проверки «тайный пассажир» будет составлять отчет и отправлять его в службу столичного департамента транспорта для дальнейшей корректировки работы персонала.
Источник: АГН
Фотографии: Агентство «Москва»