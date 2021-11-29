Купить рекламу
Власти создадут технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет проводить психоанализ россиян по профилям в соцсетях. На исследования в этой области потратят 36 миллионов рублей, следует из портала госзакупок.
В документе сказано, что тендер объявил ФГБУ «Институт системного программирования имени Иванникова». Итоги конкурса подведут 29 ноября, подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года. Генеральным заказчиком выступил Аналитический центр при правительстве России.
«Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности», — отметили в АЦ.
Источник: «Коммерсантъ»