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Перезахоронить тело Владимира Ленина
Перезахоронить тело Владимира Ленина
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Предложение дняПерезахоронить тело Владимира Ленина

Депутат Мосгордумы и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил перезахоронить создателя СССР Владимира Ленина. Депутат считает, что тело вождя коммунистической революции должно лежать не на Красной площади, а рядом с его родственниками. Политик не уточнил, с какими именно родственниками. Жена Ленина Надежда Крупская похоронена в некрополе у Кремлевской стены, отец — в Ульяновске, а мать — в Санкт-Петербурге.

Митрохин считает, что Ленин — это человек, который «за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал Учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство».

Митрохин и раньше высказывал недовольство фигурой Ленина. Так, 20 января депутат предложил переименовать Ленинский проспект в проспект Высоцкого. «Во-первых, это память о Высоцком, который народный бард, поэт, символ нашей культуры огромного значения, с другой стороны, я против, чтобы такая огромная магистраль носила имя палача, узурпатора власти Ульянова-Ленина»,  — заявил политик.

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Источник: «РИА-Новости»

Обложка:  Wikimedia

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