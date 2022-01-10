Terminal A открыл прием заявок на участие в выставке «Карта желаний»

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Пространство Terminal A открывает прием заявок на участие в выставке «Карта желаний».
Организаторы предлагают порассуждать о наступившем 2022 году и о том, что он нам принесет — художники могут в своих работах рассказать о заветных мечтах, а также дать прогнозы на будущее.
Сообщается, что Terminal A ждет уже созданные или подготовленные специально для выставки художественные проекты в любых форматах, заявки c указанием материалов и размеров можно прислать до 30 января на электронную почту — insidetheterminal@gmail.com