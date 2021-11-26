Тай-дай заплатки для одежды

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Апсайкл-проект «Два Ноль» изготовил коллекцию тай-дай заплаток.
«Даже маленькое пятно может стать приговором для вещи. Некогда любимая футболка уходит во вторую лигу — надевается только на дачу, тренировки или в поход. Возможно, просто одиноко доживает век на дальней полке шкафа. А иногда вовсе отправляется на помойку.
Мы придумали нехитрое апсайкл решение этой несправедливости. Красивые кругляшки из ткани, вручную покрашенные по технологии тай-дай, превращают любое пятно или дыру в арт-объект. Благодаря клеящейся термо-пленке заплатка садится как влитая, а приделать ее можно утюгом в домашних условиях», — рассказали в «Два Ноль».
Термо-заплатки можно использовать на любом хлопковом материале — трикотаж, футер, джинса. Если аккуратно использовать утюг, подойдет также синтетика и шерсть.
Купить их можно будет 27–28 ноября с 12:00 до 20:00 на «Зеленых днях» в «Меге».
Источник: «Два Ноль»