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Власти Петербурга создали бот в телеграме, который показывает изменения в маршрутах общественного транспорта

Комитет по транспорту Петербурга создал бот в телеграме, который показывает изменения в маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета.

Начать пользоваться ботом можно тут. Пользователю нужно подписаться на бота, выбрать нужный вид транспорта и перечислить номера маршрутов, за которыми он хочет следить. Бот отправит пользователю сообщение, если в маршруте транспорта произойдет изменение. Как написали в пресс-службе, можно выбрать несколько видов транспорта, например: метро, автобусы и трамваи. По каждому виду наземного транспорта можно подписаться на несколько маршрутов.

Есть также опция подписаться на все новости. Отписаться от неактуальных маршрутов или добавить новые можно в любой момент.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

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