The Insider: ФСБ подтвердила номера сотрудников из расследования об отравителях Навального

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The Insider и Bellingcat ознакомились с уголовным делом по факту отравления Алексея Навального. Из документов следует, что биллинги телефонов действительно принадлежат сотрудникам ФСБ.
В постановлении сказано, что 14 декабря 2020 года (в этот день вышло расследование) в публичном доступе оказались фото и данные сотрудников ФСБ, «якобы, причастных к отравлению».
Кроме того, по версии следствия, личность сотрудников и детализацию звонков удалось установить «путем незаконного получения сведений в компаниях „МТС“ и „Мегафон“».
Журналисты отмечают, что уголовное дело подтверждает данные о предполагаемых отравителях Навального. Номера получили не от «американских спецслужб» (как говорил президент России Владимир Путин), а от российских операторов.
Источник: The Insider
Обложка: Алексей Навальный