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The Insider: ФСБ подтвердила номера сотрудников из расследования об отравителях Навального
The Insider: ФСБ подтвердила номера сотрудников из расследования об отравителях Навального
Новости

The Insider: ФСБ подтвердила номера сотрудников из расследования об отравителях Навального

The Insider и Bellingcat ознакомились с уголовным делом по факту отравления Алексея Навального. Из документов следует, что биллинги телефонов действительно принадлежат сотрудникам ФСБ.

В постановлении сказано, что 14 декабря 2020 года (в этот день вышло расследование) в публичном доступе оказались фото и данные сотрудников ФСБ, «якобы, причастных к отравлению».

Кроме того, по версии следствия, личность сотрудников и детализацию звонков удалось установить «путем незаконного получения сведений в компаниях „МТС“ и „Мегафон“».

Журналисты отмечают, что уголовное дело подтверждает данные о предполагаемых отравителях Навального. Номера получили не от «американских спецслужб» (как говорил президент России Владимир Путин), а от российских операторов.

Источник: The Insider

Обложка: Алексей Навальный

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