TikTok и МГУ запустили кампанию о медиаграмотности

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TikTok и факультет журналистики МГУ запустили кампанию о том, зачем критически оценивать информацию в интернете, как проверять источники и избегать сомнительный контент.
В рамках проекта блогеры записали серию роликов в TikTok. Например, косплеер Елена Завидова сняла ролик про копирование контента в интернете, а Сергей Романцев — о том, как настроить ленту рекомендаций в TikTok. Найти остальные ролики можно по хэштегу #ЛайкайНоПроверяй.
Также в рамках кампании эксперты факультета журналистики МГУ проведут серию эфиров. Уже 16 ноября в 19:00 аспирант кафедры социологии массовых коммуникаций Полина Бакалюк вместе с блогером Энди Нюровым расскажут о том, как не попадать под влияние фейков и слухов. Другие эфиры посвящены влиянию контента на нас и творческой реализации в медиасреде.
Источник: пресс-служба TikTok