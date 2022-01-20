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«Департамент ремонта тротуарной плитки»: Москвичи жалуются на вздутые улицы
«Департамент ремонта тротуарной плитки»: Москвичи жалуются на вздутые улицы
Новости

«Департамент ремонта тротуарной плитки»: Москвичи жалуются на вздутые улицы

Тротуарная плитка в Москве не выдержала сильных морозов и снегоуборочной техники. Горожане жалуются на плохое состояние плитки, особенно «вздулись» пешеходные дороги в Басманном районе.

В частности, редакторы The Village заметили треснувшую плитку на Чистых прудах, вдоль Покровского бульвара и в районе «Китай-города». Например, по улице Маросейка тяжело пройти из-за неровного и обледеневшего тротуара.

На состояние плитки пожаловался и журналист Илья Азар, а политик Илья Яшин записал видео о том, как московские чиновники украли бюджетные деньги, выделенные на перекладку тротуара.

Депутат Мосгордумы по Басманному району Магомет Яндиев назвал разбитую плитку «грандиозной проблемой» и отметил, что из-за некачественной замены тротуаров улицы города перекрывают каждые несколько месяцев для ремонта, а Москва покрывается строительным мусором и грязью.

Магомет Яндиев

Депутат Мосгордумы

Может инициировать создание специального органа власти — Департамент ремонта тротуарной плитки Правительства Москвы?

The Village направил запрос о состоянии тротуарной плитки в Департамент ЖКХ Москвы и Префектуру ЦАО, однако ответа пока не получил.

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Источник: The Village

Фотографии: Илья Азар/Facebook

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