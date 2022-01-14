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Жители Троицка выйдут на «Марш снеговиков» против вырубки местного леса
Жители Троицка выйдут на «Марш снеговиков» против вырубки местного леса
Новости

Жители Троицка выйдут на «Марш снеговиков» против вырубки местного леса

В субботу, 15 января в 12:00 в городе Троицк, входящем в состав Москвы, состоится акция «Марш снеговиков». Горожане вместе с детьми будут лепить снеговиков вокруг огороженной территории леса, которую хотят снести, чтобы построить школу.

Проект строительства новой школы начали разрабатывать в 2017 году из-за дефицита учебных мест. Согласно проекту, новая школа рассчитана на 2100 человек и станет второй в России по размеру.

Жители города уже подавали жалобы в администрацию города с просьбой не вырубать лес. Однако 10 января строители оградили часть леса и готовят ее к вырубке.

Источник: Александр Литой

Фото: Just / (CC-BY-SA-4.0) / Wikipedia

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