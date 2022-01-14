Жители Троицка выйдут на «Марш снеговиков» против вырубки местного леса

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В субботу, 15 января в 12:00 в городе Троицк, входящем в состав Москвы, состоится акция «Марш снеговиков». Горожане вместе с детьми будут лепить снеговиков вокруг огороженной территории леса, которую хотят снести, чтобы построить школу.
Проект строительства новой школы начали разрабатывать в 2017 году из-за дефицита учебных мест. Согласно проекту, новая школа рассчитана на 2100 человек и станет второй в России по размеру.
Жители города уже подавали жалобы в администрацию города с просьбой не вырубать лес. Однако 10 января строители оградили часть леса и готовят ее к вырубке.
Источник: Александр Литой