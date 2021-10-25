24 марта, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Тройка» с экспонатами Музея транспорта Москвы
«Тройка» с экспонатами Музея транспорта Москвы
Новости

Товар дня«Тройка» с экспонатами Музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы и Московский метрополитен выпустили лимитированную серию карт «Тройка». Она посвящена экспонатам из коллекции музея.

На первой карте изображен гараж Мельникова — памятник культуры и здание музея на Новорязанской улице, где откроется основная экспозиция в 2023 году. Кроме того, на «Тройках» будут грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, вагоны метро и другой транспорт.

Купить карту можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале, а также в павильоне «Транспорт СССР». Всего продадут 7 500 экземпляров.

Источник, фотографии: пресс-служба музея

Обложка: Дептранс

скопировать ссылку

Тэги

Пушкинский музей выпустил онлайн-курс об истории религиозных памятников
25 октября 2021

Пушкинский музей выпустил онлайн-курс об истории религиозных памятников

хочу ещё материалов
Закрыть