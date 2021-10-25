«Тройка» с экспонатами Музея транспорта Москвы

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Музей транспорта Москвы и Московский метрополитен выпустили лимитированную серию карт «Тройка». Она посвящена экспонатам из коллекции музея.
На первой карте изображен гараж Мельникова — памятник культуры и здание музея на Новорязанской улице, где откроется основная экспозиция в 2023 году. Кроме того, на «Тройках» будут грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, вагоны метро и другой транспорт.
Купить карту можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале, а также в павильоне «Транспорт СССР». Всего продадут 7 500 экземпляров.
Источник, фотографии: пресс-служба музея
Обложка: Дептранс