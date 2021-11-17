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Госдума приняла закон, который позволит заключать трудовой договор онлайн

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, разрешающий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем онлайн.

Договор нужно будет оформить с помощью электронной подписи на порталах «Работа в России» и «Госуслуги». Там же сотрудники смогут дистанционно подписывать другие документы, связанные с работой.

«Принятие законопроекта позволит оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя», — говорится в пояснительной записке.

Источник: Госдума

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