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Новости

True_lentach ворует наши посты в инстаграме

На протяжении последних месяцев в инстаграм-аккаунте true_lentach стали появляться посты с контентом, подозрительно похожим на тот, что публикует The Village.

Авторы true_lentach заимствуют наши посты целиком или с незначительными изменениями, не указывая The Village как соавторов.

На нашу просьбу прекратить так делать основатель true_lentach Марк Шейн ответил хамством:

Сообщество «Настоящий лентач» основано Марком Шейном в июле 2016 года после того, как Андрей Коняев и Игорь Белкин отстранили его от управления сообществом «Лентач».

Источник, фотографии: The Village

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