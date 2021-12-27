В 2023 году москвичам начнут выдавать цифровые паспорта

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С начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане стартует пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов.
Россияне сами смогут решать, хотят ли они заменить бумажный паспорт на цифровой. При этом последний будет похож на банковскую карту с бесконтактным чипом. По желанию на нее можно записать ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения владельца паспорта.
В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда говорилось, что в документе в виде мобильного приложения будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев.
Источник: «РИА Новости»