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Новости

В 2023 году москвичам начнут выдавать цифровые паспорта

С начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане стартует пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов.

Россияне сами смогут решать, хотят ли они заменить бумажный паспорт на цифровой. При этом последний будет похож на банковскую карту с бесконтактным чипом. По желанию на нее можно записать ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения владельца паспорта.

В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда говорилось, что в документе в виде мобильного приложения будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев.

Источник: «РИА Новости»

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обновлено27 декабря 2021

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