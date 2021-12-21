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Новости

ЦУМ и ВТБ выпустили совместную карту Mastercard с кешбэком до 25 %

Универмаг ЦУМ, ВТБ и платежная система Mastercard выпустили совместную банковскую карту с кешбэком без ограничений по сумме.

Кешбэк будет начисляться за покупки в ЦУМе (в том числе онлайн и в приложении универмага), а также в ДЛТ. Сейчас можно оформить только дебетовую digital-карту, пластиковая появится в январе, тогда же ЦУМ и ВТБ сделают кредитную карту с кешбэком.

Карта доступна в форматах Black и Orange:

  • Владельцы Black будут получать кешбэк 25 % первые шесть месяц после оформления, затем — 20 %;
  • С Orange первые шесть месяцев будет действовать кешбэк 15 %, потом — 10 %.

Клиенты ЦУМа с картами лояльности могут бесплатно оформить банковскую карту в приложении «ВТБ Онлайн», в корнере банка в ЦУМе и ДЛТ, а также онлайн на сайте и в приложении универмага. После получения Mastercard от ЦУМа держатели стновятся пользователями сегментов «Привилегия» и Private Banking от ВТБ.

Источник: пресс-слуба ЦУМа

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