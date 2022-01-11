Купить рекламу
Правозащитная организация «ОВД-Инфо»* придумала «Антимаркировку» как альтернативу плашке, которой лица, признанные иноагнетами, должны помечать все свои сообщения в интернете.
«Антимаркировка» меняет плашку на сайтах СМИ на рекламу тех организаций, которые подписали петицию за отмену закона об иностранных агентах. Например, на «Медиазоне»* вместо сообщения об иноагентах можно увидеть рекламу экологического движения «Раздельный сбор».
Расширение работает в браузере Google Chrome. Установить плагин можно здесь.
*Власти считают организации иностранными агентами.
Источник: «ОВД-Инфо»