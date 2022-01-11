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Ссылка дняРасширение для браузера, чтобы иноагентские плашки стали благотворительной рекламой

Правозащитная организация «ОВД-Инфо»* придумала «Антимаркировку» как альтернативу плашке, которой лица, признанные иноагнетами, должны помечать все свои сообщения в интернете.

«Антимаркировка» меняет плашку на сайтах СМИ на рекламу тех организаций, которые подписали петицию за отмену закона об иностранных агентах. Например, на «Медиазоне»* вместо сообщения об иноагентах можно увидеть рекламу экологического движения «Раздельный сбор».

Расширение работает в браузере Google Chrome. Установить плагин можно здесь.

*Власти считают организации иностранными агентами.

Источник: «ОВД-Инфо»

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