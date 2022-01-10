Путин отменил строительство парка «Тучков буян»: похоже, там все-таки будет судебный квартал

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Судебный квартал на Ватном острове в Петербурге, похоже, все-таки достроят. 29 декабря 2021 года президент Владимир Путин распорядился довести до конца возведение комплекса зданий на набережной Малой Невы, куда из Москвы должен переехать Верховный суд. И, таким образом, отменил план строительства на этом месте парка «Тучков буян», который глава государства сам же одобрил в 2019 году. История застройки многострадального, но престижного (в непосредственной близости — Петропавловская крепость и стрелка Васильевского острова) пустыря на месте научного центра «Прикладная химия», похоже, подходит к концу.
Застроить этот участок хотели еще в 2003 году — там должен был появиться комплекс «Набережная Европы». Но к началу следующего десятилетия планы изменились — участок передали Управделами президента для строительства на этом месте судебного квартала: со зданиями Верховного суда, который должны были перевести в Питер из Москвы, театром Бориса Эйфмана и другими постройками. Почти с самого начала все пошло не так. В 2016 году отменили результаты конкурса на архитектурный проект квартала, а в апреле 2019 года Александр Беглов, тогда еще врио губернатора Санкт-Петербурга, и вовсе предложил отменить строительство квартала в принципе, разбив вместо него ландшафтный парк. Тогда же Владимир Путин во время рабочей поездки в Петербург поддержал Беглова, в результате чего строительство Судебного квартала перенесли с набережной на Смольную площадь.
Проблема заключалась в том, что участок на Ватном острове так и остался в собственности у Управделами президента, которое и инициировало строку квартала, а участок на Смольной площади — в собственности у города, который, напротив, выступал за парк (на проект которого тоже был проведен конкурс, в котором выиграло бюро West 8, в Петербурге известное по концепции «Новой Голландии»). Развести собственников по разным площадкам не получилось. Стройка, тем временем, уже началась — сперва, как утверждалось, только театра балета Бориса Эйфмана, который фигурировал в проекте судебного квартала с самого начала, и был сохранен в проекте парка. Но на фотографиях, сделанных в декабре, отчетливо видно, что слева от объема будущего театра вырос первый этаж нового, гораздо более крупного здания — вероятно, суда.
Инсайд «Би-би-си» о том, что Путин подписал документ о продолжении строительства квартала лишь подтверждает то, о чем догадывались петербуржцы — что в 2019 году Беглов, не разобравшись в ситуации, поторопился, и парка все же не будет. Отчасти на это указывает и изменившаяся интонация опровержений Смольного — с уверенного «парк там будет», сказанного «Фонтанке» еще месяц назад, до невнятного сообщения о том, что «проект парка», где появятся «подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачёва, а также фонтанный комплекс», пока что «находится в разработке».
Источник: BBC News, «Фонтанка»
Фотографии, обложка: сайт архитектурного конкурса парка «Тучков буян»,