17 марта, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
На Покровке закрылась кондитерская «Тут не пекут» из-за жалоб жильцов дома
На Покровке закрылась кондитерская «Тут не пекут» из-за жалоб жильцов дома
Новости

На Покровке закрылась кондитерская «Тут не пекут» из-за жалоб жильцов дома

Кондитерская «Тут не пекут», которая два года назад открылась на Покровке, перестала работать. Причиной стали жалобы жильцов дома и локдаун в Москве.

«Нам не удалось отстоять помещение на Покровке у жильцов. Они категорически против любого общепита. Больше года были суды, на нас писали в Роспотребнадзор. Мы заморозили проект на неопределенное время», — говорит основательница кондитерской Александра Санталова.

«Тут не пекут» распустила персонал цеха. По словам Александры, кондитерская будет работать «до последнего торта» на самовывоз и доставку.

Источник: «Тут не пекут»

Обложка: «Тут не пекут»

скопировать ссылку

Тэги

28 октября 2021

Компания Facebook сменила название на Meta

хочу ещё материалов
Закрыть