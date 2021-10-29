На Покровке закрылась кондитерская «Тут не пекут» из-за жалоб жильцов дома

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Кондитерская «Тут не пекут», которая два года назад открылась на Покровке, перестала работать. Причиной стали жалобы жильцов дома и локдаун в Москве.
«Нам не удалось отстоять помещение на Покровке у жильцов. Они категорически против любого общепита. Больше года были суды, на нас писали в Роспотребнадзор. Мы заморозили проект на неопределенное время», — говорит основательница кондитерской Александра Санталова.
«Тут не пекут» распустила персонал цеха. По словам Александры, кондитерская будет работать «до последнего торта» на самовывоз и доставку.
Источник: «Тут не пекут»
Обложка: «Тут не пекут»