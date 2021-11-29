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В выходные, 4 и 5 декабря, в культурном центре «Тверская15» пройдет фестиваль инклюзивных ремесленных мастерских, в которых работают люди с ментальными и физическими особенностями.
Ярмарка пройдет с 12:00 до 19:00. На ней можно купить новогодние игрушки, свечи, текстиль, блокноты, украшения, а также посуду и другую керамику от российских объединений. Среди них — мастерские «РукиОттуда» и «Стол», фонд «Творческое объединение „Круг“» и другие участники.
Кроме того, гости послушают дискуссию о том, как мастерские работают с маркетплейсами. На встрече выступят основательница «Ламбада-маркета» Елена Камай, менеджер социальных проектов Ozon Алексей Казаков и глава проекта Merchism Маша Черных. Вход свободный, по регистрации.
Источник, обложка: представители фестиваля