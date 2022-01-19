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В декабре Twitter оштрафовали на 10 миллионов за посты о Навальном и стрельбе в Пермском университете

Стала известна причина, по которой в декабре 2021 года Таганский суд города Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 10 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

В текстах судебных решений говорится, что Роскомнадзор требовал от соцсети удалить твиты, содержащие «призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК*, Алексея Навального, Марии Певчих, Леонида Волкова, а также оценку событий в Пермском государственном университете».

В течение 2021 года Twitter не выплатил ни одного из выписанных в России штрафов. Общая сумма штрафов, наложенных на компанию российскими властями, составляет около 60 миллионов рублей.

* Власти считают фонд иноагентом и эсктремисткой организацией.

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Источник: ТАСС

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