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Новости

Мужчину, оскорбившего пассажиров московского автобуса, арестовали на два месяца

обновлено18 января 2022

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Оскорбившего пассажиров московского автобуса Шугаиба Болатукаева арестовали на два месяца по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Мужчину, оскорбившего пассажиров автобуса в Москве, задержали в Калужской области. На автобусного хама заведено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды.

Видео из московского автобуса, где запечатлено, как мужчина.ю называющий себя дагестанцем, оскорбляет водителя и попутчиков, попало в интернет предположительно 15 января. Агрессивного пассажира возмутило, что водитель автобуса отказался делать остановку в неположенном месте.

Завирусившийся ролик прокомментировал врио Республики Дагестан Сергей Меликов, который призвал мужчину извиниться и заявил, что правоохранительные органы должны «дать оценку поведения молодого человека». После задержания мужчина записал видео с извинениями.

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Источник: »РБК»

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