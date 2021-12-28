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РКН потребовал удалить новость о недвижимости вице-премьера Марата Хуснуллина
РКН потребовал удалить новость о недвижимости вице-премьера Марата Хуснуллина
Новости

РКН потребовал удалить новость о недвижимости вице-премьера Марата Хуснуллина

Роскомнадзор потребовал издательский дом «Коммерсантъ» удалить новость о недвижимости вице-премьера правительства и бывшего заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина. Заметку опубликовали в 2020 году на региональном портале «Волга-Урал».

Требование «о незамедлительном удалении» новости ведомство объяснило тем, что в ней есть информация о «нежелательной организации» в России. Что это за организация, РКН не уточняет, но речь может идти об «Открытых медиа». Это СМИ принадлежало Open Russia Civic Movement, признанной в 2017 году нежелательной на территории России.

В 2020 году «Открытые медиа» изучили активы Хуснуллина и обнаружили у его семьи портфель земельных участков в Татарстане площадью в пол-Лихтенштейна. Общая стоимость активов под управлением чиновника и его ближайших родственников превышает 3,2 миллиарда рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Источник: «Коммерсантъ»

Фотографии: сайт мэра Москвы

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