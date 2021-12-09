Ресторану «Уголёк» исполняется 8 лет! На дне рождения выступит группа Shortparis

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В пятницу, 17 декабря, ресторан «Уголёк» на Большой Никитской отметит 8-летие проекта и приглашает по этому случаю на вечеринку.
Сбор гостей начнется в 20:00. В программе — выступления музыкальной группы Shortparis, электронного дуэта Geju и других резидентов гастрономического клуба Leveldva.
Кроме того, на вечеринке будут продаваться худи дизайнера Кати Добряковой, которые она специально создала ко дню рождения проекта. Купить билеты можно по ссылке. Их стоимость — 5 000 рублей.
Источник, обложка: представители ресторана