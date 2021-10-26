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Распродажа в Underline во время локдауна. Скидки до 40 % на вещи You Wanna, TOPTOP и JNBY
Распродажа в Underline во время локдауна. Скидки до 40 % на вещи You Wanna, TOPTOP и JNBY
Новости

Распродажа в Underline во время локдауна. Скидки до 40 % на вещи You Wanna, TOPTOP и JNBY

С 28 октября по 7 ноября пространство Underline проведет межсезонную онлайн-распродажу с бесплатной доставкой по всей России.

На сайте можно будет купить одежду от Akhmadullina Dreams, TOPTOP, You Wanna, JNBY, COCOS и других российских брендов со скидками до 40 %.

«Мы все сейчас переживаем турбулентный период, и чтобы порадовать себя и скрасить будни, Underline запускает межсезонный сейл. Пусть ваш шопинг будет осознанным, комфортным и безопасным», — говорят представители компании.

Источник: пресс-служба Underline

Обложка: JNBY

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