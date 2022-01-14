В Арсенале пройдет событийная программа к выставке «Названо Вазари. Готика»

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Событийная программа к выставке «Названо Вазари. Готика» стартует в Арсенале 15 января.
Выставка «Названо Вазари. Готика» продолжает развивать главную идею фестиваля текстов об искусстве «Вазари» — сближение искусства и зрителя — и становится площадкой, на которой ведущие российские искусствоведы, кураторы и музыканты представляют свой взгляд на эпоху и ее художественное наследие.
15 января, 18:30 — паблик-ток «Готика в современности. Современность в готике»
В готических соборах все чаще появляется современное искусство, а музеи современного искусства обращаются к темам и сюжетам готики. Каким образом современное искусство и культура готики пересекаются сегодня? Что происходит, когда готика и современность встречаются в музейном и религиозном пространствах? Что в «готическом» вызывает интерес у художников и кураторов?
Вход по регистрации.
28 января, 18:30 — концерт «Реконструкция мессы».
Месса — главный жанр средневековой церковной музыки — духовные песнопения, исполняющиеся во время богослужения. Опыт реконструкции, который предпринимают музыканты в этом проекте, необычен: вокальные партии исполняются на флейте, двух гитарах и виолончели. В результате в мессе стирается текст, монолитность произведения распадается на мелкие частицы, звук задерживается, как в соборе Нотр-Дам с его уникальной акустикой.
Вход по билету на выставки первого этажа, который нужно приобрести онлайн.
9 февраля, 18:30 — лекция «Интерпретация готики. Знаменитые версии»
Лектор: Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, преподаватель Школы дизайна Высшей школы экономики.
С готикой как со стилем мы знакомы с самого детства: принцессы и рыцари, феи и ведьмы чаще всего действуют на фоне готических декораций. Лекция посвящена истории возникновения этого стиля и его интерпретациям выдающимися искусствоведами.
Вход по регистрации.
17 февраля, 18:30 — лекция «Оригиналы и слепки. Произведения средневекового искусства в коллекции Пушкинского музея»
Лектор: Василий Расторгуев – искусствовед, старший научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина, консультант выставки «Названо Вазари. Готика».
Вход по регистрации.
27 февраля, 18:30 — концерт «Реконструкция мессы. Постскриптум»
Во второй части концертного диптиха, приуроченного к финисажу выставки «Названо Вазари. Готика», состоится премьера современной партитуры, обращенной к традициям средневековой духовной музыки. Произведение «Битва» было создано в 2021 году молодым композитором Рамазаном Юнусовым (Москва) по заказу арт-группы «Провмыза» как саундтрек их одноименной видеоработы. Именно «Провмыза» (Галина Мызникова и Сергей Проворов) разработали архитектурное и художественное решения экспозиции «Названо Вазари. Готика». «Битва» Рамазана Юнусова прозвучит в исполнении группы учащихся Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева под руководством куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой.
Вход по билету на выставки первого этажа, который нужно приобрести онлайн.