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В Арсенале пройдет выставка победителей премии Кандинского

Выставка работ победителей премии Кандинского 2007–2021 годов в номинации «Проект года» пройдет с 22 декабря по 20 марта в Арсенале.

На выставке представят 14 работ, отобранных экспертами независимой российской премии в области современного искусства. Выставка разворачивает историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году.

В выставку вошли все работы-победители в номинации «Проект года» с 2007 по 2021 год:

2007 — Анатолий Осмоловский. Серия «Изделия»

2008 — Алексей Беляев-Гинтовт. Родина-Дочь

2009 — Вадим Захаров. Гарнитур Святой Себастьян

2010 — Александр Бродский. Дорога

2011 — Юрий Альберт. Moscow Poll

2012 — АЕС+Ф. Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч

2013 — Ирина Нахова. Без названия

2014 — Павел Пепперштейн. Святая политика

2015 — Андрей Филиппов. С колесом в голове

2016 — Андрей Кузькин. Право на жизнь

2017 — Группировка ЗИП. Остановка «ДК ЗИП»

2019 — Евгений Антуфьев. Когда искусство становится частью ландшафта

2021 — Андрей Кузькин. Молельщики и герои

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