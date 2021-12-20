В Арсенале пройдет выставка победителей премии Кандинского

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Выставка работ победителей премии Кандинского 2007–2021 годов в номинации «Проект года» пройдет с 22 декабря по 20 марта в Арсенале.
На выставке представят 14 работ, отобранных экспертами независимой российской премии в области современного искусства. Выставка разворачивает историю лауреатов премии Кандинского в обратном порядке — от 2021 к 2007 году.
В выставку вошли все работы-победители в номинации «Проект года» с 2007 по 2021 год:
2007 — Анатолий Осмоловский. Серия «Изделия»
2008 — Алексей Беляев-Гинтовт. Родина-Дочь
2009 — Вадим Захаров. Гарнитур Святой Себастьян
2010 — Александр Бродский. Дорога
2011 — Юрий Альберт. Moscow Poll
2012 — АЕС+Ф. Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч
2013 — Ирина Нахова. Без названия
2014 — Павел Пепперштейн. Святая политика
2015 — Андрей Филиппов. С колесом в голове
2016 — Андрей Кузькин. Право на жизнь
2017 — Группировка ЗИП. Остановка «ДК ЗИП»
2019 — Евгений Антуфьев. Когда искусство становится частью ландшафта
2021 — Андрей Кузькин. Молельщики и герои