В баре ÖÖ пройдет алкопаблик-ток про современный феминизм

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Алкопаблик-ток про современный феминизм пройдет 13 января в 19:30 в баре ÖÖ. Об этом сообщают организаторы.
«Сейчас женщины могут ходить на выборы, работать в органах власти и работать вообще, вести свой бизнес, самостоятельно принимать решения о замужестве и рождении детей. Чего же не хватает? За что борются современные феминистки? Какую роль в этой борьбе занимают мужчины?», — говорится в описании мероприятия.
Спикеры:
Женя Гусарова — маркетолог, предпринимательница, основательница локального фемсообщества Femina Project.
Влада Кондратьева — фем-активистка, организаторка фем-фестиваля «Я не цветок».
Наида @pechenie33 — соорганизаторка и сммщица фестиваля «Не виновата», руководительница группы контента и редактуры в «Яндексе».
Ведущий алкопаблик-токов — Игорь Лисовец.
Стоимость билетов: 350 рублей — один, 600 рублей — парный. Вход по QR-кодам, для брони мест нужно написать в директ, на мероприятии всего 20 мест.