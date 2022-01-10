15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В баре ÖÖ пройдет алкопаблик-ток про современный феминизм

Алкопаблик-ток про современный феминизм пройдет 13 января в 19:30 в баре ÖÖ. Об этом сообщают организаторы.

«Сейчас женщины могут ходить на выборы, работать в органах власти и работать вообще, вести свой бизнес, самостоятельно принимать решения о замужестве и рождении детей. Чего же не хватает? За что борются современные феминистки? Какую роль в этой борьбе занимают мужчины?», — говорится в описании мероприятия.

Спикеры:

Женя Гусарова — маркетолог, предпринимательница, основательница локального фемсообщества Femina Project.

Влада Кондратьева — фем-активистка, организаторка фем-фестиваля «Я не цветок».

Наида @pechenie33 — соорганизаторка и сммщица фестиваля «Не виновата», руководительница группы контента и редактуры в «Яндексе».

Ведущий алкопаблик-токов — Игорь Лисовец.

Стоимость билетов: 350 рублей — один, 600 рублей — парный. Вход по QR-кодам, для брони мест нужно написать в директ, на мероприятии всего 20 мест.

скопировать ссылку

Тэги

Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»
Список
10 января 2022

Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»

хочу ещё материалов
Закрыть