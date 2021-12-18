В Екатеринбурге открылся первый «ВкусВилл»

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В Екатеринбурге открылся первый магазин «ВкусВилл» по адресу Челюскинцев, 25. Об этом нам сообщили в пресс-службе федеральной сети.
В магазине площадью 219 м² представлен весь основной ассортимент компании: мясная гастрономия, молочная продукция, фрукты, веганские десерты, детское питание и бытовая химия. Скоро в нем также заработает кафе с зоной для перекуса и продажей кофе.
Ранее сообщалось, что сеть откроет два магазина в Екатеринбурге — второй будет расположен на Куйбышева, 21. Также, «ВкусВилл» запустит бесплатную доставку продуктов по городу через свое приложение.
Напомним, «ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, торговая марка и сервис бесплатной доставки. Основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на декабрь, в России работает более 1 300 магазинов в 55 городах.
Источник: The Village Екатеринбург