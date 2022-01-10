В городской электричке «Московский вокзал — проспект Гагарина» пройдут новогодние экскурсии

Купить рекламу
Бесплатные экскурсии, посвященные истории празднования Нового года, пройдут с 10 по 14 января в электричках «Московский вокзал — проспект Гагарина». Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пассажирской пригородной компании.
Время отправления — 16:15, прибытие на конечную — в 17:32. В пути расскажут о появлении новогодних символов, уникальности Горьковской ёлки и о многом другом.
Чтобы побывать на экскурсии, нужно приобрести билет на электричку, стоимость проезда от вокзала до проспекта Гагарина для взрослых — 60 рублей, для учащихся и ветеранов труда — 30 рублей, для детей до семи лет — 15 рублей.