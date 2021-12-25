В кафе Moloko прошел благотворительный квиз «Помогай по-взрослому»

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Вечером 21 декабря в кафе Moloko в рамках акции «Помогай по-взрослому» прошел благотворительный квиз проекта «Щедрый Нижний».
В квизе, организованном совместно с The Village Нижний Новгород поучаствовали семь команд — борьба была упорной и честной, и команда нашей редакции в итоге победила!
За время квиза удалось собрать 12200 рублей — поддержать благотворительные организации пожертвованием можно по ссылке.
«Помогай по-взрослому» — это совместная акция, которую провели три старейшие организации Нижнего Новгорода, занимающиеся помощью взрослым, попавшим в кризисную ситуацию: «Нижегородский женский кризисный центр», который на протяжении 18 лет помогает женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, «Комитет против пыток», который 21 год занимается общественным расследованием дел о применении пыток, а также центр социально-психологической поддержки «Новые возможности», который на протяжении 20 лет помогает людям с психическими расстройствами.