В лектории «Ухо Платона» пройдет воркшоп по медиаграмотности и критическому мышлению

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Бесплатный воркшоп по медиаграмотности и критическому мышлению пройдет в лектории «Ухо Платона» на Дунаева, 12 с 22 по 24 января. Об этом сообщают организаторы.
В ходе тренингов можно будет узнать, как распознать фейкньюс и научиться находить пропаганду среди множества новостных источников. Тренинг пройдет в формате офлайн-интенсива, а после участники смогут поработать над идеей собственного проекта в ходе онлайн-воркшопа с ментором.
— 22 января (с 10:00 до 18:00) расскажут о проблематике критического мышления
Тренер — Анастасия Губайдуллина,
доцент кафедры истории русской литературы ХХ века, кандидат филологических наук НИ ТГУ и РГПУ им А. И. Герцена, разработчик курсов «Критическое мышление и письмо», «Картины мира. Арт-практики» и проекта «Ядро бакалавриата» НИ ТГУ.
— 23 января (с 10:00 до 18:00) расскажут о проблематике медиаграмотности.
— 24 января (с 19:00 до 21:00) — онлайн-воркшоп о проджект-менеджменте. Тренер – Наталия Бочарова, директор агенства «Рейтинг», организатор городских и социальных проектов, среди которых полумарафон «Беги, Герой!» и любительский киберчемпионат HACK THE GAME
Участие в тренинге и онлайн-сессиях бесплатное, для участия нужно подать заявку по ссылке.