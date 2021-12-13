Суд арестовал юношу, который устроил взрыв в монастыре в Серпухове

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Обновление
31 января, 14:35
Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре в декабре.
Струженков останется в СИЗО минимум до 31 марта 2022 года.
Обновление
13 декабря, 11:56
Устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове выжил, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
СК возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
13 декабря, 10:29
Подросток, устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове, умер от потери крови, сообщил ТАСС.
13 декабря, 9:50
Взрыв около гимназии при Серпуховском женском монастыре устроил подросток, который раньше здесь учился.
По данным источника «Интерфакса», во время учебы нападавший подвергался буллингу.
Как сообщила BAZA, выпускнику, который устроил взрыв, оторвало ногу.
Во Владычном Введенском женском монастыре в Серпухове произошел взрыв.
Самодельное взрывное устройство сработало примерно в 8 утра у входа в православную гимназию. Семь человек пострадали, в том числе подросток.
Источник: ТАСС