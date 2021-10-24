В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Скорость ветра в Московском регионе 24 октября достигнет 17 метров в секунду. Такая погода в столице продлится до 18:00. Уже в ночь на понедельник в столице температура опустится до минус 3 градусов. На дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра, сообщил синоптик центра «Фобос».
В Москве и Санкт-Петербурге 22 октября прошел ураган. Тогда не выдержал даже Кремль — рухнул один из зубцов его стены.
Источник: Гидрометцентр
Фотографии: Сандурская Софья/Агентство «Москва»