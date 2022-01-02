В музее Сахарова покажут моноспектакль про Андрея Сахарова и Елену Боннэр

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Показы моноспектакля «Кефир надо греть» режиссера Павла Ушакова пройдут 13 и 22 января в 17:00 в музее Сахарова на проспекте Гагарина, 214.
«Кефир надо греть» — это честная история личной жизни Андрея Сахарова и Елены Боннэр в формате моноспектакля, рассказанная Еленой на сахаровской кухне известному фотографу и журналисту Юрию Росту.
В центре спектакля — образ Елены Боннэр, которая 19 лет прожила с Андреем Сахаровым и почти семь лет из них в городе Горьком. Боевая подруга, редактор и машинистка, служба безопасности и дипкурьер.
Наталья Кузнецова
исполнительница роли Елены Боннэр
Это история сугубо частной жизни, наполненная поэзией в условиях тотальной «слежки» и «прослушки». Чем мы с режиссером, Павлом Ушаковым напитались, прочитав этот текст и чем восхищались, о том и рассказываем. Зачем что-то разыгрывать, подгонять внешность, грим, одежду или еще что-то? Где мы, а где эти люди.
В тексте очень много глубоко личного и и интимного, она же рассказывает всё в этой книге Роста. Откровенно, без черновиков и правок. Мы убрали маленькую деталь, но я о ней часто говорю — как она остро характеризует взаимоотношения! Когда они спали вдвоем на маленькой кровати, Андрей все время говорил — «Люся, я так люблю, когда ты упираешься в мой живот коленками...»
Именно здесь, в Горьком, когда они были в этой странной изоляции, они были невероятно близки, они были вдвоем и им никто не мешал. Раньше у них всегда кто-то бесконечно толпился на кухне и ей приходилось постоянно жарить котлеты и перемывать посуду за диссидентами. У Елены даже было такое выражение, которое она говорила в сердцах: «Кто-то приходит и мешает жить!»
Стоимость билета — 500 рублей, купить можно по ссылке. Телефон музея для справок — +78314668623.