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В нижегородском кремле заработала новогодняя почта

Новогодняя почта заработала с 17 декабря в туристическом центре Visit Nizhny в нижегородском кремле.

Каждый желающий сможет опустить в специальный почтовый ящик праздничные открытки для родных и близких. Открытку с достопримечательностями Нижегородской области можно купить на месте или принести свою, отправка поздравления в любую точку России будет бесплатной.

Режим работы туристического центра Visit Nizhny в праздничные дни: 31 декабря — с 10:00 до 14:00, 1 января — выходной, со 2 по 9 января с 10:00 до 19:00.

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17 декабря 2021

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