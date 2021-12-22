В нижегородском оперном театре пройдет премьера «Щелкунчика»

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Премьера балета «Щелкунчик» пройдет 24 декабря в 18:00 в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина.
«Новая постановка новогодней сказки удивит зрителей современными технологиями, но при этом сюжет останется неизменным — добро обязательно победит, и чудо случится», — рассказывают в театре.
Автор хореографии нового спектакля — руководитель балетной труппы Морихиро Ивата — отмечает, что сохраняет лучшие традиции русского классического балета, привнося в них динамику и темпоритм современного мира.
Художником по мультимедийной сценографии стала Мария Чернова и студия «Артнови» — волшебный мир воплотится на сцене с помощью ярких проекционных декораций и 3D-эффектов. Художник-постановщик Юлия Ветрова продумала мобильное решение декораций, которые приходят в движение, перемещаются по сцене и добавляют действию динамики и непредсказуемости.
Костюмы для «Щелкунчика» создала художник-модельер Большого театра Майя Майер. В их основе — оригинальные эскизы Ивана Всеволожского — директора императорских театров (1881−1899), которые использовались для постановки «Щелкунчика» в Мариинском театре в 1892 году. Художник сохранила основные цвета, формы и декоративные решения, но актуализировала их с учетом хореографии Морихиро Ивата.
Дирижер-постановщик нижегородской премьеры — Федор Леднев, лауреат премии «Золотая маска», в составе творческого коллектива создателей балета «Пахита», дирижер ансамбля MusicAeterna, представит свою интерпретацию партитуры Чайковского.
Кроме артистов театра, в постановке поучаствуют дети — учащиеся хореографического отделения Нижегородского театрального колледжа имени Евстигнеева.
Стоимость билетов — от 300 рублей.