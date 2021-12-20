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Новости

В Нижегородской области ужесточили коронавирусный режим

Очередные изменения внесли в указ «О введении режима повышенной готовности» в Нижегородской области. Об этом сообщает правительство области.

  • Режим самоизоляции для беременных продлили до 31 января 2022 года, также продлили срок, за который работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
  • В заведениях общепита запретили допускать к работе с посетителями сотрудников, имеющих противопоказания к вакцинации от ковида. Кроме того, не менее чем у 80% работников должен быть иммунитет к ковиду.
  • С 31 декабря до 8 января заведения без QR-кодов могут работать только на вынос с 22:00 до 6:00. Это не распространяется на заведения, в которые можно попасть только по QR-коду и удостоверению личности.
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