В Нижегородской области ужесточили коронавирусный режим

Очередные изменения внесли в указ «О введении режима повышенной готовности» в Нижегородской области. Об этом сообщает правительство области.
Режим самоизоляции для беременных продлили до 31 января 2022 года, также продлили срок, за который работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
В заведениях общепита запретили допускать к работе с посетителями сотрудников, имеющих противопоказания к вакцинации от ковида. Кроме того, не менее чем у 80% работников должен быть иммунитет к ковиду.
С 31 декабря до 8 января заведения без QR-кодов могут работать только на вынос с 22:00 до 6:00. Это не распространяется на заведения, в которые можно попасть только по QR-коду и удостоверению личности.