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В Нижнем оборудуют шесть купелей для крещенских купаний

Шесть купелей для крещенских купаний организуют в Нижнем.

В ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00 будут открыты следующие купели:

Автозаводский район — озеро Автозаводского парка второй очереди (на улице Смирнова),

Ленинский район — озеро Силикатное (проспект Ленина, 25А),

Нижегородский район — Гребной канал,

Советский район — второе озеро Щёлоковского хутора,

Сормовский район — Парковое озеро на территории спортивной школы «Сормово» (стадион «Труд», бульвар Юбилейный, 30),

Новинки — территория Храма святого равноапостольного князя Владимира (деревня Сартаково, улица Центральная, 149б).

Купели оборудуют деревянными настилами и лестницами с перилами, возле каждой проруби разместят не менее двух раздевалок. Рядом с местами купаний организуют парковочные пространства, будут дежурить спасатели, водолазы и сотрудники полиции.

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