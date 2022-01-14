В Нижнем оборудуют шесть купелей для крещенских купаний

Купить рекламу
Шесть купелей для крещенских купаний организуют в Нижнем.
В ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00 будут открыты следующие купели:
Автозаводский район — озеро Автозаводского парка второй очереди (на улице Смирнова),
Ленинский район — озеро Силикатное (проспект Ленина, 25А),
Нижегородский район — Гребной канал,
Советский район — второе озеро Щёлоковского хутора,
Сормовский район — Парковое озеро на территории спортивной школы «Сормово» (стадион «Труд», бульвар Юбилейный, 30),
Новинки — территория Храма святого равноапостольного князя Владимира (деревня Сартаково, улица Центральная, 149б).
Купели оборудуют деревянными настилами и лестницами с перилами, возле каждой проруби разместят не менее двух раздевалок. Рядом с местами купаний организуют парковочные пространства, будут дежурить спасатели, водолазы и сотрудники полиции.