В Нижнем ожидаются небольшие снегопады и температура до минус семи

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Небольшие снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные 15 и 16 января.
Утром в субботу — минус 8-7 градусов, северный ветер со скоростью 4,5 метра в секунду. Днем воздух прогреется до минус 7-6 градусов, будет идти снег. Северный ветер сменится северо-западным, его скорость поднимется до 5,3 метра в секунду.
В воскресенье утром минус 7-6 градусов, температура сохранится до ночи. Порывы северо-западного ветра усилятся до 5,7 метра в секунду. Ночью похолодание до минус 9-8 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду.