В парках Москвы заработали катки с искусственным льдом

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В столичных парках открылись катки с искусственным покрытием, сообщается на сайте мэра Москвы.
Всего заработали 20 катков, 7 из них — бесплатные. Почти все площадки работают с 10:00 до 23:00. Можно покататься на катке в парке Горького, в саду «Эрмитаж», в Таганском парке, в парках Фили и Красная Пресня.
Кроме того, есть каток в парке 50-летия Октября, в Перовском парке, каток «Серебряный лед» в Измайловском парке, ледовая площадка «Льдинка» в ландшафтном парке Митино. Все подробности написаны здесь.
Источник: сайт мэра Москвы
Обложка: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»