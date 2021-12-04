5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В парках Москвы заработали катки с искусственным льдом
В парках Москвы заработали катки с искусственным льдом
Новости

В парках Москвы заработали катки с искусственным льдом

В столичных парках открылись катки с искусственным покрытием, сообщается на сайте мэра Москвы.

Всего заработали 20 катков, 7 из них — бесплатные. Почти все площадки работают с 10:00 до 23:00. Можно покататься на катке в парке Горького, в саду «Эрмитаж», в Таганском парке, в парках Фили и Красная Пресня.

Кроме того, есть каток в парке 50-летия Октября, в Перовском парке, каток «Серебряный лед» в Измайловском парке, ледовая площадка «Льдинка» в ландшафтном парке Митино. Все подробности написаны здесь.

Источник: сайт мэра Москвы

Обложка: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

скопировать ссылку

Тэги

Новая «Тройка» в честь открытия «ГЭС-2»
Товар дня
4 декабря 2021

Новая «Тройка» в честь открытия «ГЭС-2»

хочу ещё материалов
Закрыть