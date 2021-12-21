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В пространстве Terminal A пройдет перформанс художника Андрея Кузькина

Перфоманс «Ветер» Андрея Кузькина пройдет 22 декабря с 15:00 до 21:00 в пространстве Terminal A на пятом этаже ЦУМа.

Вход в ЦУМ по QR-кодам, перформанс предназначен для лиц строго старше 18 лет.

Андрей Кузькин — художник, перформер, акционист, скульптор. В своей деятельности он часто обращается к перформативным и акционистским практикам.

Основные вопросы, которые его интересуют — экзистенциальные, занимающие любого человека: противостояние жизни и смерти, бренность и исчезновение человеческого тела. Опираясь в своих работах на концептуалистский подход, художник использует различные медиа — графику, живопись, скульптуру, инсталляции.

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