В пространстве ЦЕХ * выступит мультиинструменталист Long Arm

Купить рекламу
Сольный живой концерт мультиинструменталиста Long Arm пройдёт 8 января в 19:00 в пространстве ЦЕХ *.
Мероприятие пройдет в сетапе выставки иммерсивных инсталляций Kuflex#1 с использованием виджеинга, трансформируя его в самостоятельный аудио-визуальный перформанс.
Стиль Long Arm — это микс, в котором гармонично переплетаются элементы джаза, инструментального хип-хопа и атмосферной электроники. Еще одна визитная карточка музыканта — абстрактный видеоряд, который усилит эффект полного погружения в аудиовизуальное искусство.
На разогреве — диджей и электронный музыкант из Нижнего Маша Молянова, известная под псевдонимом Salama. Её авторский почерк кинематографичен — Salama будто рассказывает истории, добавляя в свои работы такие элементы как зацикленные голоса или шум улиц, а в своих диджей-сетах умело миксует разные пласты танцевальной электроники: от хауса и трайбла до джангла и гэриджа.
Стоимость билетов — от 800 рублей.