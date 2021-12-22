В «Седьмом небе» покажут «Реальную любовь»

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Показ фильма «Реальная любовь» пройдет сегодня, в 19:30, в кинотеатре сети «Синема Парк» в «Седьмом небе».
«Реальная любовь» — это калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви и фильм, без которого сложно представить себе Рождество. «Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата и до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце», — говорится в описании фильма.
В главных ролях: Эмма Томпсон, Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон.
Стоимость билета — от 350 рублей.