В «Штабе» откроется выставка Data CTRL Centre

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Открытие выставочного проекта Data CTRL Centre пройдет 25 ноября в 19:00 в «Штаб-квартире» на Почаинской, 17Ж.
Выставочный и исследовательский проект Data CTRL Centre направлен на популяризацию медиаграмотности и защиты данных в интернете, его главная цель — вдохновить посетителей выставки на изменение отношения к персональным данным, конфиденциальным сведениям и любой другой информации в сети.
Авторы проекта поднимают вопросы цифрового следа, раскрывают способы защиты данных в сети и тем самым возвращают людям возможность самостоятельно контролировать информацию о себе.
С помощью интерактивных экспонатов Data CTRL Centre можно будет наглядно увидеть, почему в цифровом мире так важно развивать внимательное, критическое отношение к современным медиа и самостоятельно нести ответственность за свои персональные данные в интернете.
Участники выставки: Евгения Лаптева, Вадим Гудима, Артур Зайонц, Мирослав Криж, Анастасия Евтушенко, Глеб Капориков, Марьяна Микитюк, Ольга Протасова, Tactical Tech, Hallwil Agency, Sensorama Labs.