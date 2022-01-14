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В Свердловской области продлили ослабление ограничений для привитых первым компонентом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил  возможность ходить в общественные места по справке о вакцинации первым компонентом до 15 февраля. Также режим без QR-кодов в регионе продлили до 20 января.

Напомним, перед новогодними праздникам в регионе были объявлены «QR-каникулы»: в это время люди могут ходить в торговые центры и все магазины в них, а также в рестораны и большинство других общественных мест, не предъявляя свои данные о вакцинации. Изначально послабление действовало до 15 января.

Источник: официальный портал правовой информации Свердловской области

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