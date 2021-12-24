В Театральном переулке откроется бар с мексиканской кухней La Guera

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В Екатеринбурге 24 декабря в 16:00 откроют бар с мексиканской кухней La Guera. Он будет находиться на Театральном переулке, 7 а.
В меню представят девять традиционных угощений мексиканской кухни и два новых спешл вида тако, которые будут менять каждую неделю. В алкогольную карту включат мичеладу и другие крепкие мексиканские напитки.
«Мы старались воссоздать мексиканский проулок в помещении. А еще будем готовить мясо в печи и в чугунных котлах. Наша кухня сделана как подиум, и она будет открыта гостям», — рассказал Евгений Миркин, идейный вдохновитель La Guera.
Бар будет работать с воскресенья по среду с 14:00 до 00:10 и с четверга по субботу с 16:00 до 02:00 по предварительной брони. Чтобы забронировать стол, нужно написать в директ бара.