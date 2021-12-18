В центре Нижнего запретили парковаться до марта

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Запрет на парковку автомобилей продлили в центре Нижнего до 15 марта из-за снегоуборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, что машины нельзя оставлять на площади Минина, улицах Минина, Варварской, Алексеевской, Октябрьской, Грузинской, Ошарской, Ильинской, Пискунова, Звездинке, Стрелке, Самаркандской, Керченской, Бетанкура, Суетинской, Чернопрудском переулке, а также площадях Горького, Свободы, Лядова, Сенной.
Кроме того, парковаться запретили на набережных Федоровского, Верхневолжской, Нижневолжской и Волжской, улицах Почаинской, Заломова, Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова) Рождественской, Большой Печерской, Студеной, Маслякова, Большой Покровской, Лыковой дамбе, Маслякова, Ковалихинской, Ванеева, Совнаркомовской, а также на Зеленском и Георгиевском съездах.