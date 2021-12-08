Венгрия открыла въезд привитым российским туристам

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Россияне смогут въехать на территорию Венгрии по российским сертификатам о вакцинации.
«Российские граждане приезжают в Венгрию по национальным сертификатам о вакцинации. Что касается признания венгерских сертификатов в России, то сейчас этот вопрос находится в стадии проработки», — заявили в посольстве Венгрии.
В ноябре 2020 года Венгрия стала первой из европейских стран, где провели исследования российской вакцины «Спутник V». В феврале 2021 года венгерские власти одобрили препарат и начали применять его для вакцинации.
Источник: ТАСС