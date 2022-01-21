На вологодском заводе нашли раритетный вагон московского метро 1930-х годов

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На территории завода в Вологодской области нашли советский вагон метро типа «Б». Такие выпускали в Московской области на Мытищинском машиностроительном заводе в период 1937-го по 1939 год. Эксперты называют находку раритетом — в СССР существовало всего 162 таких вагона.
Вагон обнаружили сотрудники компании «Вологодские лесопромышленники», которая и купила вологодский завод. Ее руководитель решил передать вагон Музею Транспорта Москвы в рамках кампании по сбору артефактов «Делаем музей вместе». Планируется, что вагон отреставрируют, после чего он станет частью экспозиции музея.
С 1937-го по 1975 год вагоны типа «Б» обслуживали Московский метрополитен. Они ездили по линии «Сокольники» — «Парк культуры», а также по участкам «Курская» — «Площадь Революции» — «Киевская», «Сокол» — «Театральная» и по Арбатско-Покровской линии.
Источник, фото и обложка: Музей Транспорта Москвы