«Валдаи» запустят из Нижнего в Ивановскую область и Чебоксары

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Суда на подводных крыльях «Валдай» будут ходить из Нижнего Новгорода в Чебоксары и Ивановскую область в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Раньше жители были лишены скоростного экологичного перемещения. В 2019 году, несмотря на сложную окупаемость, мы запустили два первых речных маршрута: Нижний Новгород — Городец и Нижний Новгород — Макарьев. Сегодня маршрутов уже восемь», — рассказал губернатор.
По словам Никитина, сейчас прорабатывается четыре новых направления, в том числе два межрегиональных.